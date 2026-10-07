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Кахигао обратился к фанатам "Спартака" после трансфера Даку: все допускают ошибки

Спортивный директор "Спартака" Фрэнсис Кахигао выразил уверенность, что болельщики примут Мирлинда Даку, который ранее неоднократно приносил извинения за свой поступок.
Фото: ФК "Спартак"
Кахигао рассказал, что перед переходом Даку из "Рубина" на форварда претендовали и другие команды. Несмотря на конкуренцию, "Спартаку" удалось достаточно быстро договориться о трансфере футболиста.

"Я знал, что к Даку был интерес со стороны других клубов, но переговоры прошли быстро и плавно. Что касается реакции болельщиков, то все допускают ошибки. Мы все ошибаемся, особенно тогда, когда мы молоды. Было бы нечестно кого-то судить за одну допущенную ошибку", — заявил Кахигао.

Спортивный директор красно-белых также подчеркнул, что Даку неоднократно приносил извинения и сейчас полностью сосредоточен на выступлениях за московскую команду.

"Уверен, что наши болельщики поймут и примут это, ведь он извинился. Он множество раз честно извинился, это игрок "Спартака", он показывает большое желание, поэтому я уверен, что у него все получится", — добавил Кахигао.

Источник: "Чемпионат"

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