Кахигао обратился к фанатам "Спартака" после трансфера Даку: все допускают ошибки

Фото: ФК "Спартак"

"Я знал, что к Даку был интерес со стороны других клубов, но переговоры прошли быстро и плавно. Что касается реакции болельщиков, то все допускают ошибки. Мы все ошибаемся, особенно тогда, когда мы молоды. Было бы нечестно кого-то судить за одну допущенную ошибку", — заявил Кахигао.