Кахигао обратился к фанатам "Спартака" после трансфера Даку: все допускают ошибки

"Я знал, что к Даку был интерес со стороны других клубов, но переговоры прошли быстро и плавно. Что касается реакции болельщиков, то все допускают ошибки. Мы все ошибаемся, особенно тогда, когда мы молоды. Было бы нечестно кого-то судить за одну допущенную ошибку", — заявил Кахигао.
Спортивный директор красно-белых также подчеркнул, что Даку неоднократно приносил извинения и сейчас полностью сосредоточен на выступлениях за московскую команду.
"Уверен, что наши болельщики поймут и примут это, ведь он извинился. Он множество раз честно извинился, это игрок "Спартака", он показывает большое желание, поэтому я уверен, что у него все получится", — добавил Кахигао.
Источник: "Чемпионат"