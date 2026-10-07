Канчельскис высказался о возможной стажировке в "МЮ"

"Стажировка в "Манчестер Юнайтед" у Кэррика? Меня всегда очень хорошо принимают в Манчестере, у меня со всеми там прекрасные отношения. Я с клубом на связи.
Как только будет возможно - сделаю это. Готов заодно помочь Кэррику советом (смеется)", - сказал Канчельскис "Спорт-Экспрессу".
На данный момент Андрей Канчельскис является главным тренером брянского "Динамо", выступающего во Второй лиге. В текущем сезоне под его руководством команда провела 13 матчей, одержала 4 победы, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.
Во время карьеры футболиста Канчельскис играл за "Манчестер Юнайтед" с 1991 по 1995 год.