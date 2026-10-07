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Канчельскис высказался о возможной стажировке в "МЮ"

Главный тренер брянского "Динамо" Андрей Канчельскис допустил возможную стажировку в "Манчестер Юнайтед".
Фото: ФК "Динамо" Брянск
Российский специалист заявил, что поедет стажироваться в английский клуб, как только у него появится возможность.

"Стажировка в "Манчестер Юнайтед" у Кэррика? Меня всегда очень хорошо принимают в Манчестере, у меня со всеми там прекрасные отношения. Я с клубом на связи.

Как только будет возможно - сделаю это. Готов заодно помочь Кэррику советом (смеется)", - сказал Канчельскис "Спорт-Экспрессу".

На данный момент Андрей Канчельскис является главным тренером брянского "Динамо", выступающего во Второй лиге. В текущем сезоне под его руководством команда провела 13 матчей, одержала 4 победы, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

Во время карьеры футболиста Канчельскис играл за "Манчестер Юнайтед" с 1991 по 1995 год.

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