- Хотел бы я видеть Зиньковского в составе "Локомотива"? Не могу обсуждать футболистов с действующим контрактом из других команд. Безусловно, есть ряд футболистов, которые нравятся по игре. Если какой-то футболист будет полезен и усилит нашу команду, конечно, мы его приобретем.
Напомним, ранее председатель совета директоров московского "Локомотива" Юрий Нагорных заявил, что клуб хотел бы видеть в своем составе вингера "Спартака" Антона Зиньковского, однако отметил, что пока это невозможно.
Зиньковский играет за "Спартак" с лета 2022 года. Его контракт с красно-белыми рассчитан до конца июня 2027 года. В текущем сезоне сезоне 28-летний нападающий принял участие в 7 матчах за команду Деяна Станковича, провел на поле 332 минуты и отметился тремя голевыми передачами. Transfermarkt оценивает игрока в 3 миллиона евро.
Источник: "РБ Спорт"
Галактионов - о Зиньковском: если какой-то игрок усилит нашу команду, конечно, мы его приобретем
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов прокомментировал интерес клуба к вингеру "Спартака" Антону Зиньковскому.
Фото: Чемпионат.com