"Не знаю, какая ситуация была у Федора, были ли еще предложения. Он классный футболист, ПАОК не такой уж и плохой вариант, клуб участвует в еврокубках. Дай бог, чтобы у Федора все было хорошо. Пожелал ему удачи", - цитирует Тикнизяна "Матч ТВ".
Форвард Федор Чалов перебрался из московского ЦСКА в ПАОК в летнее трансферное окно. По сообщениям СМИ, греческий клуб активировал опцию выкупа, прописанную в контракте игрока с клубом, которая составляла 3 миллиона евро. Чалов стал вторым россиянином в ПАОКе, за клуб также выступает полузащитник Магомед Оздоев.
В минувшем сезоне ПАОК стал чемпионом Греции. Федор Чалов дебютировал в составе новой команды в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов с "Мальме". Греки уступили по сумме двух встреч (5:6) и выбыли из главного евротурнира. В раунде плей-офф Лиги Европы соперником ПАОКа станет ирландский "Шэмрок Роверс".
Тикнизян: ПАОК не такой уж и плохой вариант, клуб участвует в еврокубках. Пожелал Чалову удачи
Защитник "Локомотива" Наир Тикнизян высказался о трансфере в ПАОК форварда сборной России и воспитанника ЦСКА Федора Чалова.
Фото: официальный сайт РФС