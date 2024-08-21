"Крылья Советов" договорились о переходе в клуб 23-летнего центрального защитника Доминика Ороза, который текущим летом покинул нидерландский "Витесс" в статусе свободного агента. Как сообщает "Чемпионат", хорват присоединится к "Крыльям" после прохождения медосмотра, который состоится в Москве.
До перехода в "Витесс" Доминик Ороз выступал в австрийском "Штурме", а также в системе "Ред Булл Зальцбург". На счету родившегося в Австрии Ороза 11 матчей за молодежные сборные Хорватии. Трансферная стоимость футболиста, по оценке портала Transfermarkt, составляет 400 тысяч евро.
"Чемпионат": защитник Доминик Ороз перейдет в "Крылья Советов" на правах свободного агента
Центральный защитник Доминик Ороз близок к переходу в самарские "Крылья Советов".
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