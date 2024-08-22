Алексей тренировался в академии красно-белых и отказал "Зениту". В прошлом сезоне семья футболиста перебралась в Испанию, где юниор выступал за клуб "Серданьол". Там белорусский талант забил 59 голов за 22 матча и привлек внимания испанских грандов "Реала" и "Барселоны", а также "ПСЖ" и "Монако".
Сине-гранатовые больше остальных контактировали с семьей футболиста и хотели заполучить его себе, однако выбор в итоге был сделан в пользу королевского клуба.
"Реал - это другой уровень, клуб номер один в мире. Барселона сейчас уже немного другая", - объяснил отец подрастающего игрока.
"Сливочные" заплатили за вундеркинда 120 тысяч евро, около 12 миллионов рублей. На первой своей тренировки Майоров отметился забитыми мячом, сделал два ассиста и дважды попал в перекладину.
Источник: Telegram-канал журналиста Ивана Карпова.
Карпов: "Реал" перехватил у "Зенита" и "Спартака" 12-летнего белорусского вундеркинда
Мадридский "Реал" перехватил 12-летнего талантливого белорусского футболиста Алексея Майорова у "Спартака" и "Зенита".
Фото: football.by