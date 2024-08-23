"Чего я жду от "Спартака"? Ничего", - сказал Медведев.
Встреча "Зенита" и "Спартака" состоится в эту субботу, 24 августа, на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени, матч обслужит судейская бригада во главе с Виталием Мешковым. В турнирной таблице петербургский клуб занимает первое место, набрав 13 очков, красно-белые располагаются на четвёртой строчке с 10-ю набранными баллами.
Источник: "Спорт Экспресс"
Медведев рассказал, чего он ждёт от "Спартака" в матче с "Зенитом"
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев рассказал, чего он ждёт от "Спартака" в матче с сине-бело-голубыми в 6-м туре РПЛ.
Фото: РИА Новости