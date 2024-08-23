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Степашин: опция выкупа за Тюкавина для иностранного клуба - 20 млн евро. Сейчас предложений нет

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Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин назвал сумму отступных за нападающего Константина Тюкавина для иностранного клуба.
Фото: ФК "Динамо"
"[Предложений] от иностранцев нет. Его "Зенит" хотел перекупить, это уже не секрет. У нас подписано с ним соглашение, опция 20 млн евро для иностранного клуба, для отечественных клубов опции нет. Контракт до 2028 года. Поэтому, если Косте поступит на такую сумму хорошее предложение из зарубежного клуба, мы его рассмотрим. Сейчас таких предложений нет", - сказал Степашин.

По итогам прошлого сезона Тюкавин вошел в тройку лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги, забив 15 голов. В текущем сезоне 22-летний форвард принял участие в пяти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Также на счету молодого футболиста одна игра в Кубке России. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро, его трудовое соглашение рассчитано до июня 2028 года. После пяти туров "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 12 очков.

Источник: ТАСС

Динамо Сергей Степашин
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