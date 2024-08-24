"Незаменимых футболистов нет. Тяжело ли будет его заменить? Да. Уходили футболисты из всех клубов, кто-то заканчивал карьеру, кто-то уходил — начиная от Месси и Роналдо, и эти клубы продолжали играть, существовать и выигрывать", - цитирует Карпина "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник "Ростова" Данил Глебов может перейти в московский "Спартак" этим летом. В прошлом сезоне Глебов провел за южан во всех турнирах 39 матчей и отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 8 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.
Карпин - о возможном уходе Глебова из "Ростова": незаменимых футболистов нет
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказался о возможном уходе полузащитника Данила Глебова.
Фото: ФК "Ростов"