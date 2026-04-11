Агент Барбоза выделил фаворита в матче "Зенит" - "Краснодар"

- "Зенит" будет фаворитом в предстоящем матче. Они играют на своём поле, плюс на команду большое давление из-за вылета из Кубка России.
Игроки понимают, что им нужно побеждать во что бы то ни стало. У "Зенита" есть преимущество, хотя в таких матчах шансы всегда 50 на 50, - цитирует Барбозу Metaratings.
Завтра, 12 апреля, петербургский "Зенит" примет на домашнем стадионе "Краснодар" в матче 24 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
По итогам 23 сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 52 набранными очками, петербуржцы располагаются на второй строчке с 51 баллом в своем активе. Напомним, что южане являются действующими чемпионами России, а сине-бело-голубые по итогам прошлого сезона стали серебряными призерами.