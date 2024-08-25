"У Касинтуры ушиб чуть выше поясничного отдела, в боку. Получил он его еще две недели назад. Решили поберечь его против "Рубина", - цитирует слова Газизова "Матч ТВ".
Касинтура выступает в махачкалинском "Динамо" с 2023 года. За это время футболист успел провести 40 матчей в составе бело-голубых, забить 5 мячей и отдать 9 голевых передач.
На данный момент махачкалинцы занимают 12 позицию в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 5 набранными очками.
В махачкалинском "Динамо" рассказали о характере травмы Касинтуры
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов поделился информацией о причине отсутствия Касинтуры в матче с "Рубином".
Фото: Первая Лига