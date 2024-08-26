"Хуан очень хорош в команде, которая не так хороша. У него множество достоинств, и потому команда с большим диапазоном игры была бы идеальна для него. Посмотрим, что произойдет дальше", - цитирует агента "РБ Спорт".
Хуан Боселли перешел в "Пари НН" из португальского "Жил Висенте" осенью 2023 года за 200 тысяч евро. В текущем сезоне вингер провел за нижегородцев во всех турнирах шесть матчей и отметился двумя забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 700 тысяч евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.
После 6-ти сыгранных туров команда Саши Илича занимает десятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе шесть очков.
Агент полузащитника "Пари НН" Боселли: Хуан очень хорош в команде, которая не так хороша
Футбольный агент Пабло Боселли, представляющий интересы вингера "Пари НН" Хуана Боселли, высказался об игре своего клиента.
Фото: ФК "Пари НН"