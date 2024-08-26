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Голкипер "Динамо" Лунев в ближайшие дни возобновит тренировки в общей группе

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В "Динамо" прокомментировали состояние голкипера Андрея Лунева, которого заменили из-за черепно-мозговой травмы в матче 6-го тура РПЛ с "Краснодаром" (0:1).
Фото: ФК "Динамо"
"Дополнительное обследование, к счастью, не выявило у Лунева патологических состояний. В ближайшие дни он возобновит тренировки в общей группе", - сообщили в пресс-службе клуба.

Напомним, во втором тайме нападающий "Краснодара" Джон Кордоба в игровом эпизоде врезался ногой в голову Лунева. Вратарь попросил замену, вместо него вышел Игорь Лещук. Сразу после матча в клубе высказали опасения о сотрясении мозга.

Андрей Лунев этим летом перешел в московское "Динамо" в статусе свободного агента. В текущем сезоне 32-летний голкипер сыграл за бело-голубых в 6 матчах РПЛ, в которых пропустил четыре мяча.

Источник: "Спорт Экспресс"

Андрей Лунев Динамо
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