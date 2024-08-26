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Нигматуллин: "Локомотив" заслуженно возглавил турнирную таблицу

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Бывший вратарь "Локомотива" Руслан Нигматуллин высказался о первом месте "железнодорожников" по итогам 6-го тура РПЛ.
Фото: РИА Новости
"Неожиданно для всех "Локомотив" находится на первом месте в РПЛ. Но команда заслуженно возглавила турнирную таблицу, так как на этом этапе "Локомотив" ярко себя проявил. Также появляются новые лидеры из молодых футболистов, что тоже отрадно. Могу только порадоваться за "Локомотив", ведь играют свои ребята, дающие результат", - сказал Нигматуллин.

После шести туров чемпионата "Локомотив" занимает первое место с 15-ю набранными очками. Подопечные Михаила Галактионова в последней игре одержали победу над "Ростовом" (3:2) и обошли в таблице петербургский "Зенит", который набрал 14 очков за шесть матчей. В 7-м туре "железнодорожники" примут на своем поле "Краснодар", находящийся на третьей строчке, сине-бело-голубые в гостях сыграют против "Пари Нижнего Новгорода".

Источник: "Чемпионат"

Руслан Нигматуллин Локомотив
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