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Игрок "Краснодара" Ленини: в РПЛ простых матчей нет, со всеми командами тяжело играть

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Полузащитник "Краснодара" Кевин Ленини рассказал, против каких команд РПЛ ему тяжелее всего играть.
Фото: ФК "Краснодар"
"Не только "Динамо", со всеми командами тяжело играть. В этом чемпионате нет простых матчей. Что касается отношений с тренером, у нас всё хорошо. Мы работаем. Мы стараемся думать о себе и побеждать в наших матчах. Идём шаг за шагом", - сказал Ленини.

В прошедшем 6-м туре "Краснодар" минимально обыграл московское "Динамо", единственный гол забил нападающий Виктор Са. В турнирной таблице "быки" занимают третье место, в активе команды 12 очков. Опорный полузащитник Кевин Ленини перешел в краснодарский клуб в сентябре 2022 года и за это время провел 52 матча.

Источник: "Чемпионат"

Кевин Ленини
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