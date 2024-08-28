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Газизов рассказал, может ли махачкалинское "Динамо" взять Александра Соболева

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Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о форварде московского "Спартака" Александре Соболеве.
Фото: ФК "Спартак"
"Это игрок "Спартака". Как его можно забрать? И потом, у нас нет таких денег", - цитирует Газизова "Евро-Футбол".

Ранее спортивный директор московского "Спартака" Томаш Амарал объявил, что нападающий Александр Соболев отстранен от тренировок с основной командой. В СМИ появилась информация, что форвард может перейти в петербургский "Зенит" уже этим летом. В прошлом сезоне Соболев записал на свой счет 10 забитых мячей и 9 голевых передач в 34-х встречах во всех турнирах.

Шамиль Газизов Динамо Мх Александр Соболев
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