Галатасарай
20:45
ЛиверпульНе начат
Ньюкасл
23:00
БарселонаНе начат
Атлетико
23:00
ТоттенхэмНе начат
Аталанта
23:00
БаварияНе начат

В "Сьоне" рассказали, почему сорвался товарищеский матч команды с "Зенитом"

Президент швейцарского "Сьона" Кристиан Константин объяснил причины отмены товарищеского матча команды с санкт-петербургским "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"
Игра должна была состояться в марте в Катаре.

"Из-за ситуации в мире ехать в Катар сейчас сложно, поэтому играть там невозможно. Летом проведение матча тоже затруднительно из-за жары.

Когда именно наш матч с "Зенитом" может состояться, пока сказать нельзя. Мы сохраняем интерес к этой игре", — отметил Константин в беседе со Sport24.

Напомним, что сейчас ситуация на Ближнем Востоке нестабильна из-за военной операции США и Израиля на территории Ирана, которая началась 28 февраля.

"Зенит" и "Сьон" дважды играли друг с другом в прошлом году — 9 июля и 6 сентября. Обе встречи прошли на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге и завершились победами сине-бело-голубых со счётом 5:2 и 5:3 соответственно.

