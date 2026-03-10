В "Сьоне" рассказали, почему сорвался товарищеский матч команды с "Зенитом"

Фото: ФК "Зенит"

Когда именно наш матч с " Зенитом " может состояться, пока сказать нельзя. Мы сохраняем интерес к этой игре", — отметил Константин в беседе со Sport24

Игра должна была состояться в марте в Катаре."Из-за ситуации в мире ехать в Катар сейчас сложно, поэтому играть там невозможно. Летом проведение матча тоже затруднительно из-за жары.Напомним, что сейчас ситуация на Ближнем Востоке нестабильна из-за военной операции США и Израиля на территории Ирана, которая началась 28 февраля."Зенит" и "Сьон" дважды играли друг с другом в прошлом году — 9 июля и 6 сентября. Обе встречи прошли на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге и завершились победами сине-бело-голубых со счётом 5:2 и 5:3 соответственно.