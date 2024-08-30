"Семаку было бы неплохо показать болельщикам, где он видит Александра на поле. Такое интервью от главного тренера, вероятно, успокоило бы часть болельщиков, которые ждут результат. Понятно, что негативная реакция будет, но я желаю Александру перекрыть её забитыми мячами. "Зенит" принял решение подписать контракт с Соболевым, болельщики «Зенита» должны поддержать футболиста", - цитирует Стрепетова Metaratings.
О переходе нападающего московского "Спартака" Александра Соболева петербургский "Зенит" объявил 30 августа. Сообщается, что с 27-летним игроком сборной России заключено соглашение на срок до 30 июня 2027 года. Контрактом также предусмотрена возможность продления срока его действия еще на один год.
Александр Соболев - воспитанник футбольного клуба "Динамо" (Барнаул). В своей карьере нападающий выступал за такие клубы, как "Томь", "Крылья Советов", "Енисей", "Спартак". Также футболист принял участие в 15 матчах в составе сборной России по футболу.
Стрепетов: болельщики "Зенита" должны поддержать Соболева
Бывший футболист петербургского "Зенита" Алексей Стрепетов высказался по поводу перехода в стан сине-бело-голубых нападающего Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"