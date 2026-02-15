Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
0 - 0 0 0
ЕнисейЗавершен
Сочи
3 - 2 3 2
РодинаЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
ПахтакорЗавершен
Сочи
1 - 1 1 1
Родина1 тайм

Экс-игрок "Реала" Азар: сейчас я скорее таксист, чем футболист

Бывший игрок лондонского "Челси" и мадридского "Реала" Эден Азар высказался о своем текущем состоянии.
Фото: "Чемпионат"
Бывший футболист рассказал, что много времени проводит с семьей.

"Моя жизнь сейчас проста: я сижу дома и наслаждаюсь простыми вещами со своей женой, детьми и братьями. Сейчас моя жизнь довольно проста.

Я отец пятерых детей. В данный момент я скорее таксист, чем футболист, но это нормально", - сказал Азар The Guardian.

Последним клубом Эдена Азара был мадридский "Реал". Всего за испанскую команду левый вингер провел 76 матчей, забил 7 голов и отдал 12 голевых передач.

Максимальная трансферная стоимость Азара по версии сайта Transfermarkt составляла 150 миллионов евро. Вместе с "Реалом" игрок стал победителем Лиги чемпионов и двукратным чемпионом Испании.

