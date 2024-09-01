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Андрей Тихонов может возглавить клуб РПЛ

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Российский специалист Андрей Тихонов, который сейчас возглавляет красноярский "Енисей", может возглавить клуб Российской Премьер-лиги.
Фото: ФК "Енисей"
Как передает источник, в случае, если "Крылья Советов" покинет нынешний наставник Игорь Осинькин, руководство самарского клуба может пригласить легенду "Спартака" возглавить команду.

Напомним, что Тихонов уже тренировал "Крылья Советов" с 2017 по 2018 год. Клуб из Красноярска он возглавил 15 января этого года, подписав контракт на 2,5 года.

"Крылья Советов" в текущем сезоне в шести матчах набрали шесть очков и располагаются на девятой строчке в турнирной таблице.

Источник: Legalbet.ru

Андрей Тихонов Енисей Крылья Советов
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