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Ещенко - о безголевой серии Тюкавина: нападающий не всегда же должен забивать, у них есть другая работа

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Андрей Ещенко, ранее футболист ряда российских команд, поделился мнением о результативности форварда "Динамо" Константина Тюкавина на старте сезона.
Фото: ФК "Динамо"
- С чем связана его серия? Не всегда же нападающий должен забивать. У форвардов тоже есть другая работа. Ладно бы он в пустые не забивал, но он просто выполняет то, что от него требует тренерский штаб, - передает слова бывшего защитника "Спартака" Metaratings.

Напомним, во вчерашнем поединке с "Оренбургом" нападающий бело-голубых не смог отметиться голом. Во втором тайме Тюкавин решил исполнить пенальти, однако не смог поразить ворота Богдана Москвичева. В нынешнем сезоне РПЛ воспитанник "Динамо" отметился одним забитым мячом в семи матчах.

"Динамо" в случае победы над "Оренбургом" могло подняться на вторую строчку в таблице, однако коллектив Марцела Лички пропустил гол в компенсированное к матчу время. Бело-голубые набрали в этом сезоне 13 баллов и располагаются на шестой позиции в таблице РПЛ, отставание от лидирующего "Зенита" составляет четыре очка.

Константин Тюкавин Андрей Ещенко Динамо
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