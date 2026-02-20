Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
1 - 0 1 0
РубинЗавершен
Крылья Советов
5 - 3 5 3
ЧайкаЗавершен
Акрон
16:00
УралНе начат
Оренбург
17:00
РубинНе начат

Заварзин оценил трансфер Сауся в "Спартак"

Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Заварзин оценил зимнюю трансферную кампанию красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
По мнению функционера, говорить о системном подходе к подписанию игроков в "Спартаке" на данный момент не приходится.

"Случайно футболисты в такой клуб, как "Спартак", не попадают. К сожалению, "Спартак" в этом сезоне чемпионом не станет. Поэтому нет смысла сейчас говорить о системном подходе к приобретению футболистов.

Пришел Саусь, но кто определял приход этого игрока? Трудно сказать, усилит ли он красно-белых", — отметил Заварзин в беседе с "Советским спортом".

Этой зимой "Спартак" подписал одного нового игрока — полузащитника Владислава Сауся, который перешел из "Балтики" за 3,8 млн евро. Контракт хавбека с московским клубом рассчитан до 30 июня 2030 года.

Покинули команду защитники Даниил Хлусевич ("Ахмат", аренда) и Егор Гузиев ("Чайка", аренда), а также полузащитник Максим Лайкин ("КАМАЗ", свободный агент).

По итогам первой части сезона 2025/2026 "Спартак" с 29 очками располагается на 6 месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.

