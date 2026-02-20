Заварзин оценил трансфер Сауся в "Спартак"

"Случайно футболисты в такой клуб, как "Спартак", не попадают. К сожалению, "Спартак" в этом сезоне чемпионом не станет. Поэтому нет смысла сейчас говорить о системном подходе к приобретению футболистов.
Пришел Саусь, но кто определял приход этого игрока? Трудно сказать, усилит ли он красно-белых", — отметил Заварзин в беседе с "Советским спортом".
Этой зимой "Спартак" подписал одного нового игрока — полузащитника Владислава Сауся, который перешел из "Балтики" за 3,8 млн евро. Контракт хавбека с московским клубом рассчитан до 30 июня 2030 года.
Покинули команду защитники Даниил Хлусевич ("Ахмат", аренда) и Егор Гузиев ("Чайка", аренда), а также полузащитник Максим Лайкин ("КАМАЗ", свободный агент).
По итогам первой части сезона 2025/2026 "Спартак" с 29 очками располагается на 6 месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.