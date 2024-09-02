Как передает источник, 26-летний футболист попал в сферу интересов "Локомотива". Сейчас "железнодорожники" ведут переговоры об аренде игрока, ранее выступавшего за казанский "Рубин".
Тальби принадлежит "Лорьяну" с 2022 года. На его счету 69 матчей за клуб, в которых он отметился одним забитым мячом и двумя ассистами на партнеров. Трансферная стоимость Монтассара оценивается в 7 миллионов евро.
"Локомотив" в этом сезоне в семи турах набрал 15 баллов и занимает третью строчку в таблице, отставание от лидирующего "Зенита" составляет два очка.
Источник: "Чемпионат"
Источник: "Локомотив" хочет арендовать защитника французского "Лорьяна"
Защитник французского "Лорьяна" Монтассар Тальби может продолжить карьеру в чемпионате России.
Фото: "Чемпионат"