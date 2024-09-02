"Я не понимаю, как такое возможно, что "Зенит" покупает сильного футболиста из "Спартака". Это очень странно, потому что "Спартак" большой клуб. Почему они продают в "Зенит"? И если так происходит, "Зенит" показывает "Спартаку" свою силу. Если у тебя есть чемпионские амбиции, ты не продаешь одного из своих лидеров прямому конкуренту", - заявил Петрович.
Санкт-петербургский "Зенит" приобрел форварда Александра Соболева из московского "Спартака" в последние дни лета. Сумма сделки, по данным СМИ, составила 10 миллионов евро. С самим игроком был заключен контракт на 3 года с опцией продления на один сезон. В "Зените" Соболев будет выступать под номером "7".
Александр Соболев в последний раз появлялся на футбольном поле 21-го июля в матче 1-го тура РПЛ против "Оренбурга" (0:2). Форвард отыграл 67 минут и был заменен. После матча тренерский штаб отстранил Соболева от тренировок с основной командой "Спартака".
Источник: "РБ Спорт"
Петрович - о трансфере Соболева: если у тебя чемпионские амбиции, ты не продаешь своих лидеров прямому конкуренту
Черногорский тренер Желько Петрович, работавший ранее в "Анжи", прокомментировал переход нападающего Александра Соболева из "Спартака" в "Зенит".
Фото: официальный сайт "Зенита"