"Не вижу, кто может помешать "Зениту" стать чемпионом и на этот раз. Хотя на этом отрезке команда потеряла больше очков, чем я предполагал. Другие тоже теряют. "Спартак", если и побеждает, то с трудом. "Локомотив", сами видели, как провалился в последнем туре. У этой команды - короткая скамейка, там много молодых игроков, они с перспективой, но нестабильные", - заявил Рапопорт.
После 7-ми туров санкт-петербургский "Зенит" вернулся на 1-е место в турнирной таблице РПЛ. Сине-бело-голубые переиграли в матче 7-го тура "Пари НН" (3:0) и возглавили турнирную таблицу, опередив "Локомотив", который разгромно проиграл "Краснодару" (0:3). После 7-ми матчей в активе "Зенита" 17 очков. У ближайших преследователей - "Краснодара" и "Локомотива" - по 15.
Московский "Спартак" занимает 4-е место с 14-ю очками. В заключительном туре подопечные Деяна Станковича в меньшинстве одолели "Рубин". Единственный гол с пенальти забил аргентинский атакующий полузащитник Эсекьель Барко.
Источник: "РБ Спорт"
Рапопорт: не вижу, кто может помешать "Зениту" стать чемпионом. "Спартак", если и побеждает, то с трудом
Экс-спортивный директор "Зенита" Борис Рапопорт высказался о шансах сине-бело-голубых защитить чемпионский титул.
Фото: официальный сайт "Зенита"