Сообщается, что 26-летнего защитника предложил спортивный директор "Спартака" Томаш Амарал. Позиция левого защитника остается для красно-белых одной из приоритетных для усиления в это трансферное окно.
По оценке интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 4 млн евро. Его действующее соглашение с португальским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года. Рикарду Мангаш выступает за "Виторию Гимарайнш" с июля 2023 года. За это время он принял участие в 38 матчах (в среднем, 82,8 мин. за игру), в которых забил 5 голов, отдал 10 голевых передач и получил 4 жёлтые карточки.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Спартак" рассматривает вариант с покупкой португальского защитника Рикарду Мангаша
По информации СМИ, московский "Спартак" рассматривает вариант с покупкой левого защитника португальского клуба "Витории Гимарайнш" Рикарду Мангаша.
Фото: ФК "Витория Гимарайнш"