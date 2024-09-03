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Источник: Ташуев подписал контракт с "Ахматом"

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"Ахмат" определился с новым главным тренером команды после увольнения Магомеда Адиева.
Фото: "Матч ТВ"
По информации источника, новым наставником грозненского клуба станет Сергей Ташуев. Сообщается, что 65-летний специалист, последним клубом которого был воронежский "Факел", подписал контракт с "Ахматом" до декабря 2024 года.

Напомним, Ташуев уже возглавлял "Ахмат" с период с 2022 по 2023 год.

В нынешнем сезоне "Ахмат" под руководством Адиева в семи турах набрал пять очков и располагается на предпоследней строчке в турнирной таблице. Адиев был отправлен в отставку 1 сентября.

Источник: "СЭ"

Сергей Ташуев Ахмат
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