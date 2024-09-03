"Думаю, после короткого этапа в "Рубине" многие воспринимают меня как тренера, у которого якобы не получилось в якобы топ-клубе. По факту же "Рубин" перед стартом сезона-2019/20 был способен бороться только за выживание. Максимум — середина таблицы. Посмотрите на тот состав. Много молодых, много арендованных. Считаю, что я проделал очень качественную работу", - приводит слова Шаронова Sport24.
Роман Шаронов был наставником казанского "Рубина" в первой половине сезона-2019/20. В связи с отсутствием тренерской лицензии Pro специалист занимал должность тренера, тренерский штаб формально возглавлял Эдуардо Докампо. На момент расставания в декабре 2019 года "Рубин" после 18 игр набрал 18 очков и располагался на 14-й строчке.
В дальнейшем, Шаронов тренировал кипрский "Пафос" (в 2020-2021 гг.) и "СКА-Хабаровск" (в 2022-2024 гг.).
Шаронов: после "Рубина" думают, что у меня не получилось в топ-клубе. Считаю, проделал очень качественную работу
Бывший тренер "Рубина" Роман Шаронов прокомментировал результаты своей работы в казанском клубе.
Фото: "Коммерсантъ"