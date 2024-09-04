- Соболев должен понимать, что если в "Спартаке" его место было незыблемо, то здесь очень сильно надо потрудиться. Вот он куплен для обоймы, а дальше выигрываешь место – играешь, не выиграешь – не играешь, - цитирует бывшего футболиста "Зенита" "РБ-Спорт".
27-летний нападающий стал игроком клуба с берегов Невы 30 августа, его предыдущим клубом был московский "Спартак". По данным СМИ, сумма трансфера составила 10 миллионов евро.
Свой первый матч за новую команду Соболев может провести 14 сентября - коллектив Сергея Семака на выезде сыграет с ЦСКА, начало встречи запланировано на 16:30 по столичному времени.
Радимов - о Соболеве: если в "Спартаке" его место было незыблемо, то в "Зените" надо очень сильно потрудиться
Владислав Радимов, в прошлом выступавший за "Зенит", высказался о новичке сине-бело-голубых Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"