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Руководитель "Кайрата" ответил на слухи о конфликте с Кержаковым перед его отставкой

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Кайрат Боранбаев, руководитель казахстанского "Кайрата", дал свой комментарий после ухода Александра Кержакова с поста главного тренера команды.
Фото: ФК "Кайрат"
Напомним, экс-форвард "Зенита" и сборной России покинул "Кайрат" на этой неделе. В СМИ была информация, что после поражения от "Астаны" в матче чемпионата Казахстана Боранбаев зашел в раздевалку команды и оскорбил российского специалиста, который, в свою очередь, принял решение незамедлительно покинуть клуб.

- Я так не разговариваю с игроками и особенно с тренером. Кержаков сам написал заявление об увольнении, его удовлетворили. Новость о моих резких словах в адрес Кержакова? Да мы с Сашей прочитали и посмеялись над этим всем! Отношусь к нему с большим уважением, - передает слова руководителя "Кайрата" "СЭ".

Напомним, Кержаков до "Кайрата" возглавлял "Спартак" из сербской Суботицы. В России специалист работал в нижегородском клубе "Пари НН".

Кержаков Александр Кайрат
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