Напомним, экс-форвард "Зенита" и сборной России покинул "Кайрат" на этой неделе. В СМИ была информация, что после поражения от "Астаны" в матче чемпионата Казахстана Боранбаев зашел в раздевалку команды и оскорбил российского специалиста, который, в свою очередь, принял решение незамедлительно покинуть клуб.
- Я так не разговариваю с игроками и особенно с тренером. Кержаков сам написал заявление об увольнении, его удовлетворили. Новость о моих резких словах в адрес Кержакова? Да мы с Сашей прочитали и посмеялись над этим всем! Отношусь к нему с большим уважением, - передает слова руководителя "Кайрата" "СЭ".
Напомним, Кержаков до "Кайрата" возглавлял "Спартак" из сербской Суботицы. В России специалист работал в нижегородском клубе "Пари НН".
Руководитель "Кайрата" ответил на слухи о конфликте с Кержаковым перед его отставкой
Кайрат Боранбаев, руководитель казахстанского "Кайрата", дал свой комментарий после ухода Александра Кержакова с поста главного тренера команды.
Фото: ФК "Кайрат"