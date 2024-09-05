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"Нашла усиление для "Спартака". Зарема сфотографировалась со 100-миллионным форвардом

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Зарема Салихова, супруга экс-владельца красно-белых Леонида Федуна, сфотографировалась с нападающим "Наполи" Виктором Осимхеном.
Фото: Metaratings
- Вот нашла усиление для "Спартака". Пока Томаш Амарал хочет увести Кордобу у "быков", я увела его у "Галатасарая", - передает слова Салиховой Metaratings.

Напомним, Осимхен, выступающий за "Наполи" с 2020 года, на этой неделе перешел в "Галатасарай" на правах аренды. Футболист изъявил желание покинуть итальянскую команду, испортив отношения с руководством клуба. Трансферная стоимость Осимхена оценивается в 100 миллионов евро. Его трудовой договор с "Наполи" действует до лета следующего года.

В прошлом сезоне Осимхен принял участие в 32 матчах за "Наполи", отметился 17 забитыми мячами и 4 ассистами на партнеров.

Зарема Салихова Виктор Осимхен Наполи Спартак Российские трансферы
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