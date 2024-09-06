"Сам по себе Соболев мне не симпатичен. Но раз его купили, значит, он был нужен «Зениту» на замену тому же Сергееву, который перестал отвечать требованиям тренерского штаба. Конечно, изменят [болельщики своё отношение к Соболеву, если он начнёт забивать за "Зенит"]. И потом Соболев же не спартаковец, как Дзюба, он воспитывался в других клубах. То, что он играл за красно-белых, – это прошлое, главное, что у него в будущем", - приводит слова Туфрина "РБ Спорт".
Александр Соболев официально стал игроком петербургского "Зенита" 30 августа. 27-летний нападающий подписал с сине-бело-голубыми контракт, рассчитанный до 30 июня 2027 года и предусматривающий возможность продления срока своего действия до 30 июня 2028 года. По информации, циркулирующей в СМИ, сумма компенсации за переход форварда из московского "Спартака" в "Зенит" составила 10 млн евро.
Александр Соболев является воспитанником "Динамо" из Барнаула. В московский "Спартак" футболист перешёл в январе 2020 года из самарских "Крыльев Советов".
Экс-президент "Зенита" Туфрин: Соболев не спартаковец. То, что он играл за красно-белых, – это прошлое
Бывший президент петербургского "Зенита" Леонид Туфрин прокомментировал переход в стан сине-бело-голубых нападающего Александра Соболева.
Фото: Сергей Циммерман / "Матч ТВ"