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Экс-президент "Зенита" Туфрин: Соболев не спартаковец. То, что он играл за красно-белых, – это прошлое

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Бывший президент петербургского "Зенита" Леонид Туфрин прокомментировал переход в стан сине-бело-голубых нападающего Александра Соболева.
Фото: Сергей Циммерман / "Матч ТВ"
"Сам по себе Соболев мне не симпатичен. Но раз его купили, значит, он был нужен «Зениту» на замену тому же Сергееву, который перестал отвечать требованиям тренерского штаба. Конечно, изменят [болельщики своё отношение к Соболеву, если он начнёт забивать за "Зенит"]. И потом Соболев же не спартаковец, как Дзюба, он воспитывался в других клубах. То, что он играл за красно-белых, – это прошлое, главное, что у него в будущем", - приводит слова Туфрина "РБ Спорт".

Александр Соболев официально стал игроком петербургского "Зенита" 30 августа. 27-летний нападающий подписал с сине-бело-голубыми контракт, рассчитанный до 30 июня 2027 года и предусматривающий возможность продления срока своего действия до 30 июня 2028 года. По информации, циркулирующей в СМИ, сумма компенсации за переход форварда из московского "Спартака" в "Зенит" составила 10 млн евро.

Александр Соболев является воспитанником "Динамо" из Барнаула. В московский "Спартак" футболист перешёл в январе 2020 года из самарских "Крыльев Советов".

Зенит Спартак Александр Соболев
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