Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Казахстан
0 - 0 0 0
НорвегияЗавершен
Литва
0 - 1 0 1
КипрЗавершен
Франция
1 - 1 1 1
Италия1 тайм
Косово
0 - 0 0 0
Румыния1 тайм
Исландия
0 - 0 0 0
Черногория1 тайм
Бельгия
1 - 0 1 0
Израиль1 тайм
Словения
1 - 1 1 1
Австрия1 тайм
Уэльс
0 - 0 0 0
Турция1 тайм

Вратарь "Пари НН" Медведев ответил на вопрос о желании поиграть в Европе

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Никита Медведев, голкипер "Пари НН", ответил на вопрос о возможном отъезде в европейский клуб.
Фото: ФК "Пари НН"
По словам вратаря нижегородской команды, у него нет желания играть в зарубежном чемпионате.

- Желание поиграть в Европе? Я реально оцениваю происходящие вещи и в отношении карьеры, и в принципе. Думаю, я свою очередь на Европу уже пропустил, наверное. Меня все устраивает в России, сейчас я в амбициозной команде, - цитирует вратаря "Пари НН" "Советский спорт".

В нынешнем сезоне 29-летний Медвеедв сыграл за "Пари НН" в семи матчах и пропустил 15 голов. Его трудовой договор с нижегородским клубом действует до лета 2027 года.

Медведев выступает за клуб из Нижнего Новгорода с минувшего лета. Ранее вратарь играл за "Ростов", "Рубин" и "Локомотив".

Никита Медведев Пари НН
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится