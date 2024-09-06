По словам вратаря нижегородской команды, у него нет желания играть в зарубежном чемпионате.
- Желание поиграть в Европе? Я реально оцениваю происходящие вещи и в отношении карьеры, и в принципе. Думаю, я свою очередь на Европу уже пропустил, наверное. Меня все устраивает в России, сейчас я в амбициозной команде, - цитирует вратаря "Пари НН" "Советский спорт".
В нынешнем сезоне 29-летний Медвеедв сыграл за "Пари НН" в семи матчах и пропустил 15 голов. Его трудовой договор с нижегородским клубом действует до лета 2027 года.
Медведев выступает за клуб из Нижнего Новгорода с минувшего лета. Ранее вратарь играл за "Ростов", "Рубин" и "Локомотив".
Вратарь "Пари НН" Медведев ответил на вопрос о желании поиграть в Европе
Никита Медведев, голкипер "Пари НН", ответил на вопрос о возможном отъезде в европейский клуб.
Фото: ФК "Пари НН"