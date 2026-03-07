"Бавария" забила четыре гола в ворота менхенгладбахской "Боруссии"

"Бавария" уверенно разобралась с менхенгладбахской "Боруссией" в матче 25-го тура чемпионата Германии.

Фото: Getty Images

Встреча завершилась победой мюнхенцев со счётом 4:1. Ключевые события произошли в концовке первого тайма, когда хозяева дважды поразили ворота соперника. Сначала отличился Конрад Лаймер, а затем преимущество команды увеличил Луис Диас.



На 55-й минуте защитник "Боруссии" Рокко Райнц был удалён. Вскоре Джамал Мусиала реализовал пенальти и сделал счёт крупным. На 79-й минуте Николас Джексон отправил четвёртый мяч в ворота менхенгладбахского клуба. Уже в добавленное время "Боруссия" сумела ответить голом Ваэля Мохьи.

