- Если кто-то захочет прервать наш контракт с Батраковым, то ему нужно будет заплатить очень высокую сумму. Я думаю, что все условия созданы для Алексея, чтобы развиваться во всех отношениях. По нему предложений никаких не было, - передает слова руководителя "железнодорожников" ТАСС.
19-летний Батраков, воспитанник столичной команды, в текущем сезоне РПЛ провел семь матчей и записал на свой счет три гола и пять ассистов. Его контракт с "Локомотивом" рассчитан до 30 июня 2027 года, а портал Transfermarkt оценивается рыночную стоимость игрока в 700 тысяч евро.
"Локомотив" в новом сезоне Российской Премьер-лиги в семи турах набрал 15 баллов и располагается на третьей позиции в таблице. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет два очка.
Нагорных: если кто-то захочет прервать контракт Батракова с "Локомотивом", то ему придется заплатить очень высокую сумму
Юрий Нагорных, председатель совета директоров "Локомотива", рассказал, что в контракте полузащитника Алексея Батракова с клубом прописана большая сумма отступных.
Фото: ФК "Локомотив"