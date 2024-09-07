Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Урал
1 - 1 1 1
Ротор2 тайм
Шинник
15:00
УфаНе начат
Алания
17:00
СочиНе начат
КАМАЗ
17:30
ЧерноморецНе начат

Лига Наций УЕФА

Новости
Фарерские острова
16:00
Северная МакедонияНе начат
Молдова
19:00
МальтаНе начат
Грузия
19:00
ЧехияНе начат
Ирландия
19:00
АнглияНе начат
Армения
19:00
ЛатвияНе начат
Украина
21:45
АлбанияНе начат
Нидерланды
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Греция
21:45
ФинляндияНе начат
Германия
21:45
ВенгрияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
Отменён
ТаиландОтменён

Нагорных: если кто-то захочет прервать контракт Батракова с "Локомотивом", то ему придется заплатить очень высокую сумму

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Юрий Нагорных, председатель совета директоров "Локомотива", рассказал, что в контракте полузащитника Алексея Батракова с клубом прописана большая сумма отступных.
Фото: ФК "Локомотив"
- Если кто-то захочет прервать наш контракт с Батраковым, то ему нужно будет заплатить очень высокую сумму. Я думаю, что все условия созданы для Алексея, чтобы развиваться во всех отношениях. По нему предложений никаких не было, - передает слова руководителя "железнодорожников" ТАСС.

19-летний Батраков, воспитанник столичной команды, в текущем сезоне РПЛ провел семь матчей и записал на свой счет три гола и пять ассистов. Его контракт с "Локомотивом" рассчитан до 30 июня 2027 года, а портал Transfermarkt оценивается рыночную стоимость игрока в 700 тысяч евро.

"Локомотив" в новом сезоне Российской Премьер-лиги в семи турах набрал 15 баллов и располагается на третьей позиции в таблице. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет два очка.

Юрий Нагорных Алексей Батраков Локомотив
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится