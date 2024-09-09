"Мы завершаем работу по переходу Чуни в "Рубин". Нельзя сказать, что переговоры уже закончены, однако мы близки к завершению. Думаю, игрок сегодня вылетит в Россию для подписания контракта с "Рубином", - цитирует Анджелоцци "Матч ТВ".
Сообщалось, что полузащитник итальянского "Фрозиноне" Марвин Чуни в ближайшее время перейдет в казанский "Рубин" за 3 миллиона евро. В прошлом сезоне албанец провел за итальянский клуб во всех турнирах 23 матча и отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 900 тысяч евро.
После 7-ми сыгранных туров команда Рашида Рахимова располагается на 8-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 10 очков.
Гендир "Фрозиноне": думаю, Чуни сегодня вылетит в Россию для подписания контракта с "Рубином"
Генеральный директор "Фрозиноне" Гвидо Анджелоцци высказался о переговорах с "Рубином" по трансферу Марвина Чуни.
Фото: GETTY IMAGES