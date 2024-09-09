"Какой он может дать отпор болельщикам? Я думаю, они с большим удовольствием вступят с ним в дискуссию, если он попытается ответить им в социальных сетях. И вряд ли он из этого выйдет победителем. Надо колпак с бубенцами поправить и работать", - цитирует Червиченко "РИА Новости".
30 августа петербургский "Зенит" объявил о подписании контракта с 27-летним нападающим Александром Соболевым. Срок соглашения составляет 3 года, он может быть продлён еще на один сезон. Форвард будет выступать за сине-бело-голубых под игровым номером 7. Дебютный матч за "Зенит" футболист провёл 8 сентября в товарищеской игре с казахстанским "Кайратом".
Последние 4,5 года Александр Соболев играл в составе московского "Спартака". Нападающий за это время 140 раз выходил на поле и заработал "58+32" по системе "гол+пас". По информации СМИ, красно-белые за переход форварда получили 10 млн евро.
"Колпак с бубенцами поправить и работать". Андрей Червиченко дал совет Александру Соболеву
Экс-президент московского "Спартака" Андрей Червиченко дал совет новобранцу петербургского "Зенита" нападающему Александру Соболеву.
Фото: ФК "Зенит"