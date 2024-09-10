"Конечно, можно организовать матч "Пахтакора" со "Спартаком". Я думаю, это не проблема. Здесь, скорее, руководство "Спартака" должно выйти на руководство "Пахтакора", и такое предложение, я думаю, они примут с удовольствием. Такой матч было бы интересно посмотреть и болельщикам. Для популяризации футбола в Узбекистане подобные игры были бы для нас очень интересны", – приводит слова Ирисметова Metaratings.
Футбольный клуб "Пахтакор" базируется в столице Узбекистана Ташкенте. После 17-ти туров команда в национальном первенстве сезона-2024 набрала 28 очков и занимает четвёртое место, отставая от лидирующего клуба "Насаф Карши" на 10 очков. "Спартак" после семи туров в Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 набрал 14 очков и занимает четвёртое место, отставая от лидирующего "Зенита" на 3 очка.
"Спартак" и "Пахтакор" проводили товарищеские матчи в феврале 2020 года (игра прошла в Москве и победу одержали хозяева поля со счётом 4:0) и в январе 2021 года (игра прошла в Дубае и победу одержали москвичи со счётом 2:1).
В Узбекистане сообщили о возможности организации матча между "Спартаком" и "Пахтакором"
Бывший спортивный директор "Пахтакора" Жафар Ирисметов оценил возможность организации товарищеской игры между узбекистанским клубом и московским "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"