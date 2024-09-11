"Что я бы делал, если бы "Спартак" сейчас предложил вернуться? Моментально бы сказал: "Да!" У меня хорошая физическая форма, я постоянно тренируюсь, все еще молодой! Вот если бы ты был президентом, взял бы меня обратно?", - цитирует Веллитона "СЭ".
Бразильский нападающий Веллитон завершил карьеру в январе 2023 года. Форвард выступал за московский "Спартак", "Шарджа", "Гойяс", "Сан-Паулу", "Гремио" и испанскую "Сельту". Всего бразилец провел в Российской Премьер-Лиге 104 матча и отметился 57-ю забитыми мячами и 16-ю голевыми передачами.
После 7-ми сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на три очка.
37-летний Веллитон выразил готовность вернуться в московский "Спартак": моментально скажу "да"
Бывший нападающий "Спартака" Веллитон заявил, что готов вернуться в Россию.
Фото: ФК "Спартак"