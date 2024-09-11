"Спартак" провел неплохую работу на рынке, но оценивать пока рано. Все трансферы точно усилили клуб, особенно Барко. Наверное, Барко назову лучшей покупкой "Спартака" за последнее время. Но судить будем только по результату", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
Эсекьель Барко перешел в московский "Спартак" из аргентинского "Ривер Плейта" этим летом за 14 миллионов евро. Полузащитник провел за красно-белых во всех турнирах восемь матчей и отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего аргентинца в 9 миллионов евро.
Вчера, 10-го сентября, московский "Спартак" объявил о переходе португальского защитника Рикарду Мангаша, в летнее трансферное окно клуб также приобрел Марикньоса, Игоря Дмитриева, Виллана Жозе, Миенти Абену и Александра Довбню.
Мостовой: Барко - лучшая покупка "Спартака" за последнее время
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о трансферной кампании московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"