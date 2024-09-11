"Было приятно играть вместе с таким, по меркам российского футбола, великим игроком. Мне понравилось то время, которое мы находились вместе в команде. Вот у него точно менталитет победителя — Артем всегда заточен на победу. Даже когда на тренировке играли в мини-футбол, Артем всегда хотел победить. Что-то от этого чуть-чуть перенял у него — имею в виду желание всегда добиваться победы", - цитирует Батракова "РБ Спорт".
Нападающий Артем Дзюба покинул московский "Локомотив" по окончании сезона-2023/2024, в прошлом сезоне форвард отметился 4-мя забитыми мячами и 4-мя результативными передачами в 25-ти встречах во всех турнирах. На данный момент игрок является свободным агентом, сообщалось, что Дзюба может продолжить карьеру в махачкалинском "Динамо" или китайском "Шанхай Шэньхуа", который возглавляет Леонид Слуцкий.
На счету Алексея Батракова в текущем сезоне девять матчей во всех турнирах, три забитых мяча и пять голевых передач. Рыночная стоимость 19-летнего игрока, согласно версии немецкого портала Transfermarkt, составляет 700 тысяч евро.
Батраков - о Дзюбе: было приятно играть вместе с таким, по меркам российского футбола, великим игроком
Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков высказался об Артеме Дзюбе.
Фото: ФК "Локомотив"