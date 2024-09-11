Журналисты поинтересовались у Пивоварова, не связана ли фанатская кричалке о "Зените" с наличием большого количества иностранных футболистов в составе.
"Спрашивать надо тех, кто кричит. Это не болельщики "Динамо" придумали, почему я должен это комментировать? Мы платим штрафы в КДК, кричалку осуждаем. Уже говорил о том, что кричалки не должны быть оскорбительными - и это касается всех клубов, в чей адрес кричат", - поделился своим мнением Пивоваров.
Кричалку "Зенит" - позор российского футбола" зачастую скандируют болельщики некоторых клубов во время матчей чемпионата России. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС реагирует на каждый случай и за поведение фанатов штрафует клубы. В начале августа за эту фразу на 20 тысяч рублей оштрафовали московский "Спартак", также штрафным санкциям за последнее время подверглись воронежский "Факел" и московский "Локомотив".
Источник: "РБ Спорт"
Гендиректор "Динамо" Пивоваров высказался о причинах кричалки "Зенит" - позор российского футбола"
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров ответил на вопрос о причинах возникновения среди болельщиков разных клубов кричалки "Зенит" - позор российского футбола".
Фото: ФК "Зенит"