"Чистяков остается в "Зените". Насчет интереса от других команд — не готов ничего обсуждать. Дмитрий до зимы останется в "Зените", поэтому говорить не о чем. Проблематично ли его игровое время? Давайте так: он до зимы в команде, а там уже будем смотреть", - цитирует Талаева Sport24.
В нынешнем сезоне Дмитрий Чистяков сыграл за петербургский "Зенит" в двух матчах, проведя на поле суммарно 91 игровую минуту. Зимой этого года защитник отправился в аренду в "Сочи", за который провел семь встреч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 1,8 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца текущего сезона.
После 7-ми сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 17 набранных очков.
Агент Чистякова: Дмитрий до зимы останется в "Зените"
Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Зенит"