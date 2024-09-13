- Я бы сделал акцент на Лусиано. Посмотрим, как будет, но для меня это отличнейший трансфер. Смотришь пару игр и понимаешь, что это большой трансфер. Для меня это, возможно, главный трансфер этого сезона, - заявил Гасилин в эфире "Матч ТВ".
Гонду перебрался в клуб с берегов Невы в летнее трансферное окно из "Аргентинос Хуниорс", контракт 23-летнего игрока с "Зенитом" будет действовать до 2028 года.
Лусиано дебютировал за "Зенит" в матче против "Пари НН". Встреча 7-го тура РПЛ завершилась со счетом 3:0 в пользу петербургской команды, а Гонду отметился двумя забитыми мячами.
Свой следующий матч "Зенит" проведет в субботу - соперником команды Сергея Семака станет столичный ЦСКА.
Экс-игрок "Зенита" Гасилин назвал главный летний трансфер в РПЛ
Экс-игрок "Зенита" Алексей Гасилин рассказал, какой летний трансфер в РПЛ он считает самым главным.
Фото: ФК "Зенит"