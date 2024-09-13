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Экс-игрок "Зенита" Гасилин назвал главный летний трансфер в РПЛ

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Экс-игрок "Зенита" Алексей Гасилин рассказал, какой летний трансфер в РПЛ он считает самым главным.
Фото: ФК "Зенит"
- Я бы сделал акцент на Лусиано. Посмотрим, как будет, но для меня это отличнейший трансфер. Смотришь пару игр и понимаешь, что это большой трансфер. Для меня это, возможно, главный трансфер этого сезона, - заявил Гасилин в эфире "Матч ТВ".

Гонду перебрался в клуб с берегов Невы в летнее трансферное окно из "Аргентинос Хуниорс", контракт 23-летнего игрока с "Зенитом" будет действовать до 2028 года.

Лусиано дебютировал за "Зенит" в матче против "Пари НН". Встреча 7-го тура РПЛ завершилась со счетом 3:0 в пользу петербургской команды, а Гонду отметился двумя забитыми мячами.

Свой следующий матч "Зенит" проведет в субботу - соперником команды Сергея Семака станет столичный ЦСКА.

Алексей Гасилин Лусиано Гонду Зенит
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