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Кирьяков - об игре Тюкавина: может надломился или испытывает "звёздную болезнь"

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Бывший игрок сборных СССР и России Сергей Кирьяков поделился своим мнением о текущих выступлениях нападающего московского "Динамо" Константине Тюкавине.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"У любого нападающего бывают такие периоды. Мяч не идёт в ворота, просто не везёт. Некоторые игроки надламываются. Думаю, такой период сейчас у Тюкавина. Самое главное, что моменты у него есть. Может, он надломился или испытывает "звёздную болезнь". Про звёздную болезнь говорю в кавычках. Не говорю, что он совсем зазвездился, но, возможно, он немного расслабился", - приводит слова Кирьякова Metaratings.

Константин Тюкавин выступает за московское "Динамо" на позиции центрального нападающего. В сезоне-2024/25 22-летний футболист во всех турнирах в общей сложности принял участие в 8 матчах, в которых забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. При этом в прошлом сезоне форвард сумел за 38 матчей 17 раз поразить ворота соперников и отметиться 10 результативными передачами.

Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость Константина Тюкавина составляет 16 млн евро. Это - четвёртый показатель в Российской Премьер-Лиги после игроков "Зенита" Вендела (20 млн евро) и Клаудиньо (18 млн евро), а также игрока "Карснодара" Эдуарда Сперцяна (20 млн евро).

Константин Тюкавин Динамо Сергей Кирьяков
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