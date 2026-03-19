Бителло оценил игру нападающего "Зенита"

- Это хороший игрок, и сейчас у него очень качественный период в игре.
Но не только он такой в "Зените", там много качественных футболистов на поле. Самое важное для нас — продолжать так играть, как раньше, - цитирует Бителло "РБ Спорт".
В текущем сезоне Александр Соболев провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 28 матчей и записал на свой счет восемь забитых мячей и две результативные передачи. На счету форварда 14 матчей в составе сборной России и шесть забитых голов.
Напомним, что в воскресенье, 22 марта, московское "Динамо" на домашнем стадионе сыграет с "Зенитом" в матче 22 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 16:00 по столичному времени.