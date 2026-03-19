Кагермазов - о поражении от "Зенита": на любом другом стадионе это не пенальти

Защитник махачкалинского "Динамо" Сослан Кагермазов высказался о поражении от "Зенита" (0:1) в Кубке России.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Кагермазова, пенальти в ворота махачкалинцев был незаслуженным.

- Ни в коем случае с себя ответственности не снимаю, но я считаю, что на любом другом стадионе это не пенальти. Не скажу, что оно переломило игру.

Конечно, "Зенит" всё равно играл с преимуществом. У нас было не особо много моментов. Но если бы не этот пенальти, игра точно сложилась бы по-другому, - приводит слова Кагермазова "Чемпионат".

Вчера, 18 марта, петербургский "Зенит" на домашнем стадионе одержал победу над махачкалинским "Динамо" в полуфинале Пути регионов Кубка России со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Джон Дуран, реализовавший удар с одиннадцатиметровой отметки в первом тайме встречи.

В следующем этапе Кубка страны команда Сергея Семака сыграет с московским "Спартаком". Напомним, что действующим обладателем трофея является ЦСКА.

