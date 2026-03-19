Кагермазов - о поражении от "Зенита": на любом другом стадионе это не пенальти

- Ни в коем случае с себя ответственности не снимаю, но я считаю, что на любом другом стадионе это не пенальти. Не скажу, что оно переломило игру.
Конечно, "Зенит" всё равно играл с преимуществом. У нас было не особо много моментов. Но если бы не этот пенальти, игра точно сложилась бы по-другому, - приводит слова Кагермазова "Чемпионат".
Вчера, 18 марта, петербургский "Зенит" на домашнем стадионе одержал победу над махачкалинским "Динамо" в полуфинале Пути регионов Кубка России со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Джон Дуран, реализовавший удар с одиннадцатиметровой отметки в первом тайме встречи.
В следующем этапе Кубка страны команда Сергея Семака сыграет с московским "Спартаком". Напомним, что действующим обладателем трофея является ЦСКА.