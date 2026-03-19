Голкипер "Динамо" рассказал об адаптации к уровню РПЛ

Голкипер "Динамо" Курбан Расулов высказался об адаптации к уровню РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Расулова, он уже адаптировался к уровню РПЛ.

- Я нормально адаптировался к уровню РПЛ. До этого уже играл с большими командами.

Наверное, было неплохо. Со "Спартаком" получилась интересная игра. Атмосфера на стадионе была отличная, - цитирует Расулова Metaratings.

В нынешнем сезоне Курбан Расулов провел за московское "Динамо" во всех турнирах десять матчей, пропустил восемь мячей и сохранил ворота "сухими" в пяти встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего голкипера в 500 тысяч евро, контракт игрока с бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года.

