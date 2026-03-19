Терехин оценил игру "Спартака" в матче с "Динамо": ни о чем

Экс-игрок "Динамо" Олег Терехин высказался об игре бело-голубых со "Спартаком" (0:1) в Кубке России.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Терехина, динамовцы неплохо смотрелись и навязывали прессинг, а игра красно-белых была ни о чем.

- "Динамо" в этой встрече смотрелось очень неплохо, даже несмотря на задел в три мяча после первого матча, здорово играли: прессинговали, двигались прекрасно — молодцы.
А игра "Спартака", по-моему, в этом матче вообще ни о чем была. Случайный гол забили, - цитирует Терехина "Матч ТВ".

Вчера, 18 марта, московский "Спартак" на домашнем стадионе одержал победу над столичным "Динамо" в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал центральный защитник Кристофер Ву. Бело-голубые прошли в следующий этап верхней сетки турнира, одержав победу в этом противостоянии с общим счетом 5:3.

В финале Пути РПЛ Кубка России команда Ролана Гусева сыграет в двухматчевом противостоянии с "Краснодаром", красно-белым предстоит выезд к петербургскому "Зениту" в полуфинале Пути регионов Кубка страны.

