Сообщается, что 29-летний нападающий на одной из тренировок получил травму ахилла. Решение об участии форварда в игре тренерский штаб "Ростова" примет за несколько часов до стартового свистка.
Матч "Краснодара" и "Ростова" пройдёт 14 сентября в Краснодаре, начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Николай Комличенко в текущем сезоне во всех турнирах принял участие в 10 матчах, в которых забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.
Источник: "РБ Спорт".
"РБ Спорт": участие форварда "Ростова" Комличенко в матче с "Краснодаром" под вопросом
По информации СМИ, участие нападающего "Ростова" Николая Комличенко в матче 8-го тура чемпионата России с "Краснодаром" под вопросом.
Фото: Рамиль Ситдиков / "РИА Новости"